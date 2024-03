Conférence sur Julie-Victoire Daubié, première femme bachelière en 1861 Maison natale de Louis Pasteur Dole, jeudi 7 mars 2024.

Pour la journée des droits de la femme, les maisons de Louis Pasteur ont souhaité rendre hommage à Julie-Victoire Daubié pour le bicentenaire de sa naissance. Julie est la première Bachelière de France le 18 août 1861. Elle a consacré toute sa vie à l’éducation, la condition et l’émancipation des femmes. Cette année correspond également au 150ème anniversaire de sa mort.

Véronique André-Durupt est une descendante de la famille Daubié et membre de l’association des Amis du Vieux Fontenoy. Elle fait partie du comité scientifique chargé de la célébration du bicentenaire de l’illustre balnéenne, sous le Haut Patronage du Premier Ministre. Elle est l’auteure d’une biographie sourcée et non romancée dont elle vient de sortir la troisième édition augmentée.

Elle présentera la vie de cette femme au parcours original pour le 19eme siècle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:00:00

fin : 2024-03-07 20:00:00

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

