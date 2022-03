Conférence sur Jules Isaac Salle ste Claire-st François Paris Catégorie d’évènement: Paris

Salle ste Claire-st François, le jeudi 24 mars à 20:30

Conférence sur Jules Isaac, l’historien juif qui a changé le cours de l’histoire entre judaïsme et christianisme. par Maud Blanc-Haymovici, professeur agrégé d’Histoire honoraire, présidente de l’amitié judéo-chrétienne Paris-Ouest. Salle ste Claire-st François 70 rue Falguière 70515 Paris Paris Quartier Necker

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle ste Claire-st François Adresse 70 rue Falguière 70515 Paris Ville Paris lieuville Salle ste Claire-st François Paris

