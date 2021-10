Saint-Sauveur Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle, Saint-Sauveur CONFÉRENCE SUR JOSEPH EMILE GRIDEL – PEINTRE DES FORETS Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

CONFÉRENCE SUR JOSEPH EMILE GRIDEL – PEINTRE DES FORETS Saint-Sauveur, 23 octobre 2021, Saint-Sauveur. CONFÉRENCE SUR JOSEPH EMILE GRIDEL – PEINTRE DES FORETS 2021-10-23 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-23 Maison de la Forêt Lieu-dit Norroy

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur Conférence sur Joseph Emile Gridel : peintre des forêts par Monique Manoha. Plongée dans les œuvres du peintre bachâmois, grand amoureux des forêts et de la chasse ce samedi 23 octobre à 15h. Tout public, gratuit. Sur inscription au 03 83 71 23 25. maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ CCO dernière mise à jour : 2021-10-18 par

lieuville 48.54328#6.97249