**Jacqueline Duhem, agrégée d’histoire et membre de la Société historique de Villeneuve d’Ascq (SHVA), évoquera Jean Lebas, député-maire socialiste de Roubaix au cours d’une conférence, samedi 29 janvier 2022 à 15h au Musée du Terroir.** Cette conférence, gratuite et ouverte à tous, précèdera l’assemblée générale de la Société historique de Villeneuve d’Ascq. On pourra également s’y procurer les différentes publications de la SHVA.

2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T17:00:00

