Conférence sur Jean Giono Maison de Pays, Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons

Conférence sur Jean Giono Maison de Pays,, 27 avril 2023, Nyons . Conférence sur Jean Giono 128 promenade de la Digue Maison de Pays, Nyons Drome Maison de Pays, 128 promenade de la Digue

2023-04-27 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-27 16:30:00 16:30:00

Maison de Pays, 128 promenade de la Digue

Nyons

Drome EUR Jean Giono, l’inventeur de mondes : conférence d’Éric Dautriat (auteur, membre de l’association des Amis de Jean Giono), proposée dans le cadre du cycle de conférences de l’Université Nyonsaise du Temps Libre. Maison de Pays, 128 promenade de la Digue Nyons

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drome Maison de Pays, 128 promenade de la Digue Ville Nyons lieuville Maison de Pays, 128 promenade de la Digue Nyons Departement Drome

Nyons Nyons Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Conférence sur Jean Giono Maison de Pays, 2023-04-27 was last modified: by Conférence sur Jean Giono Maison de Pays, Nyons 27 avril 2023 128 promenade de la Digue Maison de Pays Drôme Maison de Pays Nyons Nyons, Drôme

Nyons Drome