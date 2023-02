Conférence sur Jean Elissalde rue San Inacio, 3 mars 2023, Ascain .

Conférence sur Jean Elissalde

2023-03-03 19:00:00 – 2023-03-03 20:30:00

EUR Azkaingo Herriko Etxea eta Euskaltzaindia elkartu dira Jean Elissalde herriko idazle eta euskaltzaina omentzeko. Azkaineko idazle, apez eta euskaltzain izanaren lanaz, biziaz eta euskal literaturagintzan utzi duen arrastoaz arituko dira Jabier Kaltzakorta, Pantxoa Etxegoin eta Jon Casenave. Gaualdia zintzur bustitze baten inguruan bukatuko da Biltoki gelan.

La Mairie d’Ascain et l’Académie de la langue basque – Euskaltzaindia se sont réunies pour rendre hommage à Jean Elissalde, écrivain et académicien né à Ascain. Jabier Kaltzakorta, Pantxoa Etxegoin et Jon Casenave évoqueront son travail d’écrivain, le prêtre et l’universitaire, ainsi que l’empreinte qu’il a laissée sur la littérature basque. La soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié.

En basque avec traduction simultanée en français .

