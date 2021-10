Conférence sur Jean Dieuzaide Carsac-Aillac, 8 octobre 2021, Carsac-Aillac.

Conférence sur Jean Dieuzaide 2021-10-08 18:00:00 – 2021-10-08 20:30:00

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac

L’année 2021 célèbre le centenaire de la naissance de Jean Dieuzaide, photographe de renommée internationale. Il fut l’ami de Robert Doisneau, de Gisèle Freund et de bien d’autres. Ses images continuent de documenter l’ensemble de notre région. Le Lot et la Dordogne ont fait l’objet de nombreux ouvrages où s’illustrent un savoir-faire unique, une passion pour la forme, la lumière, le cadrage. L’édition “Mon aventure avec le Brai” en est la figure tutélaire. Il fut le fondateur de la fameuse Galerie du Château d’eau de Toulouse en 1981. Défenseur du papier baryté qui permet encore de réaliser des tirages de collection. Il fut un militant insatiable, indéfectible pour la photographie.

Donatien Rousseau nous propose de partager l’aventure de ce photographe au travers d’une série d’images et d’anecdotes.

+33 5 53 59 10 70

Donatien Rousseau

dernière mise à jour : 2021-10-01 par OT du pays de Fénelon