Conférence sur Jacqueline de Romilly Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion du 10e anniversaire de la bibliothèque Jacqueline de Romilly, Monique Trédé-Boulmer donnera une conférence sur l’oeuvre et l’engagement de celle qui fut son professeur et amie.

Helléniste renommée, Jacqueline

de Romilly fait partie des quelques intellectuels français à être à la fois une

référence mondiale dans son domaine, et une voix qui compte dans le débat

public, représentante respectée de la société civile sur les questions liées à

l’enseignement.

Première femme professeur au

Collège de France en 1973, deuxième femme élue à l’Académie française en 1988

(mais première à y siéger vraiment, selon ses propres mots), Jacqueline de

Romilly s’investit beaucoup, en parallèle de sa brillante carrière scientifique,

dans la promotion de l’étude des langues et civilisations antiques, convaincue

de l’importance pour la société de connaître son passé pour comprendre son

présent.

Amoureuse des lettres, amoureuse

des mots et de la langue, Jacqueline de Romilly écrit aussi des romans, des

nouvelles et des essais. Succès de librairie à sa sortie en 1987, son ouvrage Sur les chemins de Sainte-Victoire séduit

un lectorat qui restera fidèle à son style fluide et élégant, du roman Ouverture à cœur en 1990 à son dernier

récit, Les Révélations de la mémoire,

en 2009.

Monique Trédé-Boulmer, professeur émérite de langue et

littérature grecques à l’École Normale Supérieure-Ulm, ancienne directrice de

la recherche et directrice-adjointe de l’ENS, a été l’élève et l’amie de Jacqueline

de Romilly. Cette grande spécialiste apportera un éclairage passionnant sur l’œuvre

essentielle de Jacqueline de Romilly, tout en rappelant l’intérêt de l’étude de la société et de la pensée

grecques pour comprendre la société d’aujourd’hui.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/ https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/

Vase antique, illustration dans Larousse des civilisations antiques, 2016 Zeus consultant l’oracle, détail sur vase, -440