Conférence sur « Ihauteri » de Thierry Truffaut, 26 février 2023, Sare .

Conférence sur « Ihauteri » de Thierry Truffaut

Les Grottes Sare Pyrenees-Atlantiques

2023-02-26 – 2023-02-26

Sare

Pyrenees-Atlantiques

EUR Dans le cadre des festivités carnavalesques de Sare, l’anthropologue spécialiste des Fêtes d’Hiver et du Carnaval Thierry TRUFFAUT viendra nous présenter traditions et personnages d’ihauteri, en s’appuyant sur de nombreux documents visuels : les tournées ou rondes de collecte de maisons en maisons avec ses rois de la Jeunesse, ses beaux danseurs et ou ses sauvages, les croyances et pratiques autour du réveil de l’Ours, les mascarades rurales, San Pantzar et le bien manger carnavalesque…La conférence sera suivie d’un goûter offert, dans l’espace d’accueil des grottes de Sare. Inscription obligatoire, https://reservation.grottesdesare.fr/ihauteri2023, dès 8 ans, 80 places.

Sare

