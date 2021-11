Blagnac Hôtel de Ville Blagnac, Haute-Garonne Conférence sur Henri Cartier-Bresson, l’oeil du siècle – Jeudi 18 novembre Hôtel de Ville Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Conférence sur Henri Cartier-Bresson, l’oeil du siècle – Jeudi 18 novembre Hôtel de Ville, 18 novembre 2021, Blagnac. Conférence sur Henri Cartier-Bresson, l’oeil du siècle – Jeudi 18 novembre

Hôtel de Ville, le jeudi 18 novembre à 18:00 Par F. Brumont sur Henri Cartier-Bresson , l’œil du siècle en marge de l’exposition parisienne au musée Carnavalet. Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Hôtel de Ville Blagnac