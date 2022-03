CONFÉRENCE SUR GIOVAN BETTO Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

CONFÉRENCE SUR GIOVAN BETTO Place de la 2ème DC Chapelle du Château de Lunéville Lunéville

2022-04-08 18:00:00 – 2022-04-08 19:30:00

Lunéville Meurthe-et-Moselle Conférence sur Giovan Betto, un architecte italien en terres lorraines par Raphaël Tassin, docteur en histoire de l’art, commissaire de l’exposition Giovan Betto (1642-1722), architecte des Temps modernes proposée au musée intercommunal Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges du 19 mars au 19 juin 2022.

La figure de Giovan Betto est longtemps restée dans l’ombre de ses contemporains comme Germain Boffrand. Il a pourtant été l’un des artistes les plus importants du règne du duc Léopold en Lorraine. Originaire de Valsesia, vallée située dans l’actuel Piémont, l’Italien s’est principalement illustré dans le domaine de l’architecture religieuse pendant plus d’un demi-siècle. En tant qu’architecte de la Cour, il fut notamment l’artisan infatigable qui édifia la primatiale de Nancy et la façade de la collégiale (aujourd’hui cathédrale) de Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre. chateauluneville@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Château de Lunéville

