Conférence sur Germaine Dulac Avenue Charles de Gaulle Martigues, mercredi 13 mars 2024.

Conférence sur Germaine DULAC, pionnière du cinéma des années 1920, organisée par le club ZONTA Martigues Etang de Berre, en hommage à son Art et son regard féminin, dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes.

Conférence-débat sur Germaine DULAC (1882-1942), cinéaste et réalisatrice des années 20, auteure et productrice de films avant-gardistes animée par Laura VICHI, Chercheuse et Maître de conférences talentueuse, Professeure d’histoire du cinéma…

Possibilité de poursuivre les échanges avec la conférencière au cours de l’apéritif cocktail qui suivra…. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 19:23:00

fin : 2024-03-13 23:00:00

Avenue Charles de Gaulle Ancienne route de Marseille

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@zontamartigues.org

