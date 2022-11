CONFÉRENCE SUR GEORGES FÉLIX REMY Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

CONFÉRENCE SUR GEORGES FÉLIX REMY
8 décembre 2022

Auditorium du lycée Jean Baptiste Vuillaume
Mirecourt

20:00:00 – 21:00:00

Auditorium du lycée Jean Baptiste Vuillaume

Mirecourt

Vosges Conférence sur Georges Félix REMY (1818 – 1891).

De l’artisan luthier à l’industriel dans la fabrication des pianos, Un aspect oublié de la facture instrumentale de Mirecourt.

Si personne n’ignore la place occupée par la fabrication d’instruments à cordes, de guitares, d’orgues et de serinettes à Mirecourt, moins connue est la facture d’instrument à vent et surtout celle de pianos. Né en 1818, Georges Félix Remy représente à lui seul toutes les facettes de la facture instrumentale. À ces débuts petit artisan, il gravit toutes les marches qui mènent à l’industrie et à la fortune, mais trébuche sur un associé sans scrupule et fait une faillite retentissante. Ses locaux ainsi qu’une bonne partie de son stock sont repris par la maison Laberte à l’emplacement de l’actuel Norma.

Organisée par les Amis du Vieux Mirecourt Regain. Conférencier Roland Terrier. jean.paul.rothiot@gmail.com +33 3 29 65 67 66 Association les Amis du Vieux Mirecourt Regain

Auditorium du lycée Jean Baptiste Vuillaume Mirecourt

