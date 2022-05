Conférence sur George Roux Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Conférence sur George Roux Médiathèque de Sèvres, 14 mai 2022, Sèvres. Conférence sur George Roux

Médiathèque de Sèvres, le samedi 14 mai à 16:00

Plongez dans l’univers de George Roux grâce à l’intervention de passionnés : • Bernard Salques, conservateur du patrimoine – directeur honoraire des Musées de Béziers • Xavier Noël, membre de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire – Président de la société Grousset-Laurie-Daryl – administrateur de la société Jules Verne • Robert Soubret, administrateur de la société Jules Verne • Philippe Burgaud, administrateur de la société Jules Verne Cette conférence se tiendra en présence de Maryse Roux-Bogaert, arrière-petite-fille de l’artiste et Virginie Laffon, parente de la famille Hetzel.

Entrée libre

« George Roux, le parcours d’un illustrateur au XIXème siècle » Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres lieuville Médiathèque de Sèvres Sèvres Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Conférence sur George Roux Médiathèque de Sèvres 2022-05-14 was last modified: by Conférence sur George Roux Médiathèque de Sèvres Médiathèque de Sèvres 14 mai 2022 Médiathèque de Sèvres Sèvres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine