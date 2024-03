Conférence sur Franck Lloyd Wright Petit Théâtre Houlgate, jeudi 11 avril 2024.

Conférence sur Franck Lloyd Wright Petit Théâtre Houlgate Calvados

Benoit Retel, historien de l’art, vous présente ce génie précurseur de l’architecture moderne, considéré aux U.S.A. comme le plus grand architecte américain de tous les temps. Sa célèbre « maison sur la cascade » est certainement l’une des œuvres les plus connues de l’architecture résidentielle dans le monde.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 17:00:00

fin : 2024-04-11 19:00:00

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert

Houlgate 14510 Calvados Normandie houlgate@ncpa-tourisme.fr

