Conférence sur Dino Risi, par Mathias Sabourdin Cinématographe (Le), 9 janvier 2022, Nantes.

2022-01-09

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre

« Entre Dolce Vita et Vita difficile : Dino Risi ou l’élégance du désespoir », conférence de Mathias Sabourdin, directeur de publication du « Dictionnaire du cinéma italien » (éd. Nouveau Monde), assistant opérateur et directeur de la photo. À propos de Dino Risi : Ce médecin psychiatre de formation qui a rejoint très tôt les milieux intellectuels milanais pour devenir, entre autres, critique de cinéma, est connu en France comme le maître de la comédie italienne, dite parfois aussi comédie à l’italienne. Et ce à juste titre et certains des films présentés dans cette rétrospective partielle en sont la preuve éclatante. Il jette sur ses contemporains un regard où perce à tout instant l’humour noir et porte à un très haut degré un équilibre subtil entre des éléments comiques sur fond de satire mordante, souvent féroce. Le ridicule côtoie le drame, portés par les décalages entre les discours et les attitudes grâce à des acteurs exceptionnels à la hauteur des rôles qu’il leur confie : si nous citons là seulement trois hommes Alberto Sordi, Ugo Tognazzi et Vittorio Gassman, c’est probablement parce que l’esprit caustique de Risi s’applique le plus souvent très expressément au démontage du « mâle italien ». Mais il semble que Risi a quelquefois regretté que le succès de certaines de ses comédies l’ait trop poussé vers ce genre, où, parfois, il s’est laissé aller à une certaine facilité. Et cette rétrospective propose aussi plusieurs films où, n’oubliant pas ses débuts dans le néoréalisme d’après guerre, il prouve, toujours avec le même sens de la peinture intime de l’individu dans un environnement très réaliste, qu’il est au niveau d’autres grands réalisateurs italiens dans l’approche de la société italienne et de son évolution, de l’après-guerre aux années soixante dix.

Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/