Conférence sur Davioud au théâtre du Châtelet le 6 septembre

de 12h30 à 13h30

gratuit

L'historien Dominique Jarrassé animera une conférence gratuite intitulée "Gabriel Davioud, architecte de Paris" le 6 septembre à 12h30 et présentera les grandes réalisations de ce visionnaire qui a façonné la capitale. Il y a 140 ans, le 6 avril 1881, s'éteignait Gabriel Davioud. Moins connu que son contemporain Charles Garnier, l'architecte Gabriel Davioud, est pourtant un architecte majeur dont les réalisations ont marqué Paris de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Auprès du baron Haussmann et d'Adolphe Alphand, l'architecte a contribué, par la multiplicité de ses réalisations, à redessiner le visage de Paris. Son travail a transformé les édifices et le décor des rues parisiennes. Le Paris des théâtres lui est également redevable : il a dessiné le théâtre du Châtelet, construit entre 1860 et 1862 ainsi que le théâtre lyrique, qui deviendra le théâtre de la Ville. Pour évoquer sa contribution majeure à l'image de Paris, le Comité d'histoire a invité au théâtre du Châtelet, l'historien de l'art et spécialiste du patrimoine Dominique Jarrassé dont les recherches ont contribué à la redécouverte de l'œuvre de Davioud.

