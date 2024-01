Conférence sur Colette à Coye-la-forêt Coye-la-Forêt, samedi 10 février 2024.

Conférence sur Colette à Coye-la-forêt Coye-la-Forêt Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Le thème en sera l’écrivaine Colette (1873-1954).

Cette conférence animée par Claire Langlois, professeur de lettres, présentera les grands traits de la vie de Colette et son évolution littéraire, en donnant les titres des œuvres les plus connues, dans l’ordre chronologique.

Les extraits seront lus, mais interprétés et mimés par la troupe des Rencontres culturelles de Villers-sous-Saint-Leu.

Les thèmes choisis :

Enfance et adolescence

Bois, prairies et jardins

Chagrins et plaisirs de l’amour

Spectacles

Nos amies les Bêtes

Colette a la dent dure

Le déclin ?

0 .

21 Rue d’Hérivaux

Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France lasylveassociation@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-15 par SIM Hauts-de-France – Chantilly-Senlis Tourisme