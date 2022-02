Conférence sur Camille Saint-Saëns Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

**Conférence sur Camille Saint-Saëns** Samedi 19 mars 14h30-16h **Retour sur l’exposition dédiée à Camille Saint-Saëns** **Conférence de Paul Maragliano au musée** Nostalgique de l’exposition « Un souffle de modernité ! Camille Saint-Saëns et les instruments à vent » ? Le Musée des instruments à vent vous propose une prolongation en venant assister à la conférence « Camille Saint-Saëns, un musicien inspiré par l’Algérie ? » de Paul Maragliano, Président du Cercle algérianiste de l’Eure, qui aura lieu le samedi 19 mars 2022 de 14h30 à 16h.

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T16:00:00

