2023-03-04 14:30:00

Gironde Pauillac EUR 0 La société Archéologique et Historique du Médoc vous propose une conférence dédiée à Aliénor d’Aquitaine.

L’historienne Marie Fauré présentera son dernier ouvrage sur cette duchesse deux fois reine.

La conférence se tiendra dans la salle des vendangeurs du château.

