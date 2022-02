Conférence : Superstitions alsaciennes Kutzenhausen, 20 février 2022, Kutzenhausen.

2022-02-20 16:00:00 – 2022-02-20 18:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen

EUR Conférence donnée par Jean-Laurent VONAU. Il évoquera des pratiques superstitieuses en Alsace (us et coutumes, gestes, danses, jets d’interdits, objets, proverbes,…) correspondant à une société rurale très marquée par l’ignorance des maladies, des épizooties, des pandémies … Ses propos seront illustrés par la projection de photos d’objets présentés à l’exposition « Sorcières : rites, croyances et persécutions en Alsace ».

Évocation des pratiques superstitieuses en Alsace et projection de photos d’objets présentés à l’exposition Sorcières : rites, croyances et persécutions en Alsace. Par Jean-Laurent VONAU.

+33 3 88 80 53 00

