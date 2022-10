[Conférence] Studio Piovenefabi, architectes Pavillon de l’Arsenal, 26 octobre 2022, Paris.

Le mercredi 26 octobre 2022

de 19h00 à 21h30

. gratuit

Conférence proposée dans le cadre du cycle « La libération de l’objet » conçu par Thibaut Barrault, architecte et enseignant et organisé par l’école d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est

« Piovenefabi, studio fondé par Ambra Fabi et Giovanni Piovene et qui exerce dans les domaines de l’architecture, de la recherche urbaine et du design, est la première agence invitée du cycle « La libération de l’objet » lancé par l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est, en partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal.

Construire, c’est assembler des objets aux formes et aux fonctions distinctes, et qui ont chacun subi de nombreuses étapes de transformation et de déplacements. Originellement produit ou fragment du sol, une ressource terrestre est devenue élément d’architecture, et son aspect final témoigne de la trajectoire empruntée et des multiples économies avec lesquelles le projet d’architecture doit négocier : économie de moyens, économie d’énergie, économie de marché, économie de carbone.

Cette série de conférences donne la parole aux architectes qui, par leur intérêt pour la construction, définissent des langages engagés, et par leur production, proposent de nouvelles formes à la question de l’économie. » – Thibaut Barrault, architecte et enseignant.

BIOGRAPHIE

Piovenefabi est un bureau d’architecture fondé par Ambra Fabi et Giovanni Piovene, basé à Milan et à Bruxelles. Le bureau conçoit pour le public, quelle que soit l’ampleur de l’intervention, la commission ou le client. Concevoir pour le public c’est composer avec un contexte partagé et ses nombreuses, presque infinies, interprétations; cela implique de dessiner des espaces et des objets, supports d’expériences personnelles et collectives. Le bureau travaille pour générer une narration commune en concevant la manière dont cette narration se traduit en détail physique.

L’agence construit actuellement l’Hôtel Palace à Bruxelles et la tour résidentielle Chapelle International Lot I à Paris.

L’agence a fait partie de l’équipe des curateurs de la Triennale d’architecture de Lisbonne 2019 – The poetics of reason (commissaire en chef : Eric La Pierre) avec l’exposition What is ornement? . Les travaux du bureau ont été exposés dans les lieux suivants : Triennale d’architecture de Lisbonne (2016), Rotterdam Biennial (2014), Chicago Architecture Biennale (2015, 2017), Campo (2016), Frac – Orléans (2017), Maniera – Bruxelles (2018).

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

© Martina Bjorn