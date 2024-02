Conférence “Stranger species, à la découverte des curiosités de la nature” Cransac, samedi 13 avril 2024.

La nature nous réserve parfois de sacrées surprises… Avez-vous déjà entendu parler du rat-taupe nu, de l’arum titan, du poisson-blob, de l’arbre au sang de dragon, du requin grande gueule ? A travers une sélection d’espèces aux formes et couleurs incroyables ou aux capacités hors du commun, embarquez pour un fabuleux voyage à la rencontre des êtres vivants les plus étranges et insolites de la planète ! Conférence en partenariat avec le service culture de Decazeville Communauté

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire jusqu’à la veille.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 EUR.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

L’ENVOL

Cransac 12110 Aveyron Occitanie tourisme@decazeville-communaute.fr

