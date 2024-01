Conférence Stop ou Encore ACERMA Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 15h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Décryptage des défis liés aux addictions et harcèlements : rejoignez-nous pour explorer les causes, qu’elles soient physiques, psychologiques, sociales, ou liées à notre culture, avec une approche systémique par des experts en psychiatrie et addictologie.

CONFÉRENCE STOP OU ENCORE

L’ACERMA vous invite pour un événement spécial organisé par LACT (L’Action pour la Transformation) et co-porté par l’ACERMA.

Cette conférence s’interroge à propos des difficultés pour les individus à mettre fin à un comportement ou à une consommation. Que traduit cette difficulté ? Quel rôle a la culture, comment régule-t-elle nos comportements au sein de la société ? Autant de questions, et plus encore, qui seront abordées par des professionnel.le.s de santé ainsi que par un philosophe. Retrouvez tout le détail sur notre site internet.

Infos :

Quand ? : le 25 janvier de 15h à 20h

Où ? À l’ACERMA – 22 Quai de la Loire, 75019 Paris

Quel programme ? Conférence découverte de 15h à 18h puis atelier éducation de 18h à 20h

Comment s’inscrire ? https://www.acerma.org/events-1/conference-stop-ou-encore

Programme

Conférence Découverte – 15h à 17h

Le philosophe François Jullien, Jean-Pierre Couteron et Eric Hispard s’interrogeront sur cette difficulté et sur la manière dont la culture influence l’addiction et comment l’espèce humaine « a compensé sa fragilité physique congénitale par l’invention et l’usage d’artefacts et de savoirs transmis culturellement », banalisant les usages, mais aussi le rôle que la culture peut tenir dans nos histoires d’addiction, comme le rappelle Bernard Lahire dans son dernier livre. Ne devons-nous pas comme l’évoque Nathalie Sarthou-Lajus, nous ouvrir à d’autres passions, non pour les réduire ou contrôler par la seule raison, mais pour les apprivoiser, au moins en partie, jusqu’à les infléchir dans une direction moins nocive ? Cette conférence permet de comprendre comment l’approche systémique participe à la dé-coïncidence et à la construction de ces solutions.

1 atelier de 18h à 20h

De 18h à 20h, ces questions seront approfondies dans trois ateliers menés parallèlement et consacrés aux domaines de l’éducation, de l’entreprise et de la clinique.

L’atelier éducation, mené en hybride, regroupera Grégoire Vitry (modérateur), Eric Hispard, Nathalie Duriez et Claude de Scorraille. Il sera consacré aux situations de harcèlements dans le cadre de l’éducation et aux possibilités qu’ouvre une lecture systémique de l’éducation.

ACERMA 22 quai de la loire 75019 Paris

Contact : https://www.acerma.org/events-1/conference-stop-ou-encore +33766292770 coordination.acerma@gmail.com https://www.acerma.org/events-1/conference-stop-ou-encore

@acerma