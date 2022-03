Conférence | Stop au harcèlement Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Cusset Allier Grande cause municipale 2022, le harcèlement scolaire sera au coeur de nombreuses actions pilotées par la Ville de Cusset tout au long de l’année.

C’est sur la scène du Théâtre qu’elle débutera avec une conférence STOP AU HARCELEMENT le 22 mars à 20h. +33 4 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/ Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset

