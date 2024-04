Conférence Stéphane ALLIX – Journaliste, Auteur – Dômes de RIVESALTES – 12 AVRIL /20H – 15€ (12€ étudiant) – Dédicaces 18H – Expérience musicale 19H30 Aux Dôme de Rivesaltes Rivesaltes, vendredi 12 avril 2024.

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Hermética propose en exclusivité une conférence du journaliste Stéphane ALLIX aux Dômes de Rivesates le vendredi 12 avril à 20h00 – Dédicaces à 18h00 – Première Partie 19h30 experience musicale avec les textes de Stéphane ALLIX avec le Duo EmanE et la voix de Emilie Chartier Psychoanalyse.

CONFERENCE ET DEDICACE – Dôme de RIVESALTES

STEPHANE ALLIX – JOURNALISTE, AUTEUR

Que se passe-t-il lorsque nous mourrons ? Que devient notre conscience ?

Survit-elle à la mort cérébrale ?

La science, notammentla médecine ou les neurosciences, permet un premier

niveau de réponse à ces questions, en démontrant à travers de nombreux exemples

qu’une partie fondamentale de notre conscience transcende l’activité de notre

cerveau—et n’y trouve pas sa source.

Cette partie fondamentale de notre conscience semble être notre essence notre être

profond.

En effet, les recherches sur les innombrables phénomènes inexpliqués autour de la

mort (expériences de mort imminente, perceptions extrasensorielles, etc.),

suggèrent que notre conscience possède une dimension spirituelle. Une âme.

Fort de ce constat, Stéphane Allix a entrepris de faire lui-même l’expérience de cette

dimension à travers des voies alternatives, des pratiques spirituelles millénaires,

comme le chamanisme.

Cette voie expérientielle lui a permis de s’affranchir des différents niveaux de

restriction cognitive créés par l’activité de notre cerveau, cerveau qui construit,

depuis notre naissance, une personnalité, un égo, essentiellement soutenue par le

mental.

Un personnage qu’à force d’habitude, nous pensons être, alors qu’il n’est tenu que

par un ensemble de schémas d’activité réactifs, d’habitudes adaptatives.

Cette personnalité est un masque, un personnage que nous avons pris l’habitude de

jouer, et qui à force se confond totalement avec ce que nous pensons être, oubliant

ce qu’il y a en- dessous.

Or, l’être essentiel, l’être immortel, c’est justement ce qui se trouve sous le

personnage.

Et ce qui meurt c’estjuste le personnage. Pas nous.

Pour notre conscience fondamentale, la mort n’existe pas.

Pour les réservations, billetterie www.yurplan.com

Plus d’infos hermetica.off@gmail.com

Aux Dôme de Rivesaltes Avenue de la Marne Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 5 mn de Perpignan – 5 mn de la sortie d'autoroute Nord Parking gratuit

conscience bien-être