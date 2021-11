Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Conférence Sport et Biodiversité Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

17 décembre 2021

2021-12-17 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-17 20:30:00 20:30:00

Romans-sur-Isère Drôme Pratiquer un sport de nature sans déranger, qui sont les habitants des falaises, comment devenir un acteur de la protection de l’environnement tout en pratiquant ? Inscription (obligatoire) et information : cafromans@gmail.com cafromans@gmail.com Romans-sur-Isère

