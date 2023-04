Conférence spectaculaire : « Une histoire du football féminin » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférence spectaculaire : « Une histoire du football féminin » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 23 juin 2023, Paris. Le vendredi 23 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Sur réservation Cette conférence spectaculaire d’Hortense Belhôte sur l’histoire du football féminin vous est proposée par la médiathèque Jean-Pierre Melville et la bibliothèque Marguerite Durand dans le cadre de l’Olympiade culturelle : mêlant transmission de savoirs, dévoilement de l’intime et vidéo-projection, ce spectacle sera à la fois ludique et documentée. En 1919 est organisé le premier championnat de France féminin de football, avec quelques dizaines de joueuses. Cent ans plus tard, en 2019, la France accueille la coupe du monde féminine retransmise devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Une victoire historique ! Mais l’arbitre demande le replay. Car bien souvent, au Football comme en Histoire, le résultat ne reflète pas la physionomie du match. La victoire est à nuancer. Le sexisme est-il vraiment derrière nous ? L’histoire du football féminin est l’occasion de revenir sur l’histoire du 20e siècle à travers l’histoire du foot, celle des femmes, de la géopolitique et de l’économie. À cela s’ajoutent les histoires personnelles. Les anecdotes et les émotions fonctionnent comme des indices, des clés d’analyse poétique du problème. La conférence performée joue sur le plaisir de piéger notre propre culture avec ses interstices, dans une perspective volontiers féministe, queer et libertaire. Conception Hortense Belhôte

Regards extérieurs Mickaël Phelippeau & Marcela Santander Corvalán

Montage de production Fabrik Cassiopée – Isabelle Morel

Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, Manon Joly et Marie-Laure Menger Production déléguée bi-p

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

