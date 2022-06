Conférence spectacle : Versant vivant Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: 64150

Conférence spectacle : Versant vivant Mourenx, 10 juin 2022, Mourenx. Conférence spectacle : Versant vivant Théâtre de verdure du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-06-10 – 2022-06-10 Théâtre de verdure du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Par la Cie Phauna.

Au creux de la montagne, les êtres s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue.

Ce concert dessiné, animé et joué en direct par Emilie Tarascou et Simon Kansara, sera précédé d’une discussion. Par la Cie Phauna.

