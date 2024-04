Conférence spectacle Un sourd rire vaut mieux qu’un mal entendu Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, jeudi 2 mai 2024.

Conférence spectacle Un sourd rire vaut mieux qu’un mal entendu Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Je suis sourd et pourtant je parle. La langue des signes n’est pas ma langue maternelle. Pourquoi ? Comment je peux travailler ? Comment faut-il me parler ?

Vous trouverez dans ce spectacle plein d’humour une sensibilisation à la surdité et au handicap invisible que ce soit dans la vie quotidienne ou dans le monde de l’entreprise.



Vous pourrez poser toutes les questions sur le monde des sourds que nous n’osiez pas aborder. Pas de tabou, on en parle de manière détendue.



Après avoir vu ce spectacle, vous saurez déjouer les malentendus !



Conférence spectacle de et par Vivien Laplane.

Mise en scène Laurent Lacroix.

Durée 60 min. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:30:00

fin : 2024-05-02 21:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

L’événement Conférence spectacle Un sourd rire vaut mieux qu’un mal entendu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence