Conférence-spectacle sur Josephine Baker : « Tumulte noir » Le Hall de la chanson, 18 décembre 2021, Paris 19.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 20h00 à 21h15

payant

Le 30 novembre dernier, Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon. « Couronnée » pour son combat au sein de la France Libre lors de la Seconde Guerre mondiale et pour sa lutte contre la ségrégation, elle fait partie de l’Histoire de France et du monde.

Baker était avant tout une artiste complète, la plus emblématique des années folles, la première grande vedette noire de renommée internationale.

À travers l’évocation poétique et musicale de Joséphine Baker, la comédienne et metteure-en-scène Jade Herbulot interroge avec une distance humoristique et parfois caustique les modèles imposés à cette artiste. Car pour devenir la première star noire française et internationale, Joséphine dut se soumettre aux visions et clichés coloniaux les plus éprouvés, tout en sachant les déjouer. Jade Herbulot sera accompagnée du pianiste et arrangeur Grégoire Letouvet.

Le Hall de la chanson Parc de la Villette – 211 avenue Jean Jaurès, Pavillon du Charolais Paris 19 75019

Contact : https://www.lehalldelachanson.com/ https://www.facebook.com/lehalldelachanson https://twitter.com/HalldelaChanson

Concert;Conférence;Musique

Date complète :

2021-12-18T20:00:00+01:00_2021-12-18T21:15:00+01:00