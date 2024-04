Conférence-spectacle : L’Être ÉmotionNez Vau Gaillard Bruz, mardi 9 avril 2024.

Conférence-spectacle : L’Être ÉmotionNez Le Relais Petite Enfance intercommunal organise une conférence-spectacle, L’Être ÉmotionNez, une invitation à une approche ludique du thème des émotions. Mardi 9 avril, 20h00 Vau Gaillard Gratuit, sur inscription

Le Relais Petite Enfance intercommunal organise une conférence-spectacle. Une invitation à une approche ludique du thème des émotions. Nathalie Aubrée-Connan, psycho-somatothérapeute et Rose-Lyne Robin, éducatrice spécialisée et médiatrice pour la créativité, mettent leurs compétences en commun pour créer un espace de rencontre, propice à l’expérience, à la réflexion, à l’expression.

Mardi 9 avril à 20h à l’espace Vau Gaillard. Gratuit (à destination des professionnels de l’éducation et des parents). Sur inscription : https://my.weezevent.com/conference-spectacle-letre-emotionnez

