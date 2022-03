Conférence-spectacle : “Les Zatipiks” Casseuil Casseuil Catégories d’évènement: Casseuil

Casseuil Gironde Casseuil 6 6 EUR Du rock, du chachacha ou du flamenco, tous les styles musicaux se prêtent au concert chansigné, théâtral et musical des Compagnons de Pierre Ménard, merveilleux jonglage des mots avec la langue des signes… pour parler des différences, évoquer le regard des autres, questionner le conforme, le non-conforme, et surtout inviter les enfants à oser être pleinement qui ils sont.

Dans le cadre du Coteac « Au fil de l’eau » 2021/2022

Dès 6 ans

