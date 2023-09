Conférence-spectacle « Les femmes portent la moitié du ciel » Centre Paris Anim’ Curial Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 10h00 à 12h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit

A l’occasion du 25 novembre 2023 : journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Espace 19 et Libres Terres des Femmes proposent une

conférence-spectacle animée par le Collectif « Aux arbres, Citoyennes

! », à destination des adultes. Les thèmes abordés : l’égalité

femme-homme, les progrès, les manques, les diktats de la société, l’état des

lieux dans le monde, le consentement et les violences, le féminisme, etc.

Une introduction sur le sujet

des violences faites aux femmes en 2023 et l’importance de la prévention sera

réalisée par Espace 19 et Libres Terres des Femmes.

Puis deux comédiennes présenteront ce spectacle, lirons des textes d’autrices connues, animeront un quizz et des échanges avec le public de façon bienveillante, en partenariat avec Libres Terres des Femmes.

Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 Paris

Contact : +33981648458 coumouda.savariradjane@espace19.org https://www.facebook.com/espace.19 https://www.facebook.com/espace.19 www.espace19.org

Collectif « Aux arbres, Citoyennes ! »