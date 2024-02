Conférence/spectacle « L’art de la danse classique chinoise » Université Ouverte – Université Paris Cité Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Les conférences-spectacles de l’Université Ouverte ayant connu beaucoup de succès, nous vous proposons une nouvelle thématique : la danse classique chinoise. La Compagnie Danse Chinoise Paris sera à l’université le samedi 9 mars à 15h pour une magnifique présentation de M. WANG Wenhu, accompagné de danseuses.

La danse classique chinoise, un héritage millénaire embrasse l’histoire et la culture, une forme artistique incarne l’âme de la Chine. A l’occasion de cette conférence exceptionnelle, M. WANG Wenhu, le directeur artistique de la Compagnie Danse Chinoise de Paris, vous fera découvrir la beauté de la danse chinoise.

Vous découvrez l’évolution de la danse classique chinoise à travers les dynasties, des débuts sous la dynastie Han jusqu’à l’éclat artistique des dynasties Tang et Song. M.WANG vous guidera à faire un voyage artistique à travers le temps, révélant les mystères et l’histoire qui se cachent derrière chaque mouvement gracieux et chaque expression du visage. Un moment privilégié pour plonger dans la richesse culturelle de la Chine.

La conférence ne se limitera pas à la parole. En complément, une démonstration des pièces emblématiques de danse sera présentés par WANG Wenhu et ses danseuses sur la scène.

Université Ouverte – Université Paris Cité Campus Grands Moulins – 5 rue Thomas Mann 75013 Paris

Contact : https://u-paris.fr/universite-ouverte/lart-de-la-danse-classique-chinoise/ universite-ouverte@u-paris.fr https://www.billetweb.fr/lart-de-la-danse-classique-chinoise

