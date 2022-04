Conférence-Spectacle et jonglerie musicale Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Exploradôme, le samedi 16 avril à 15:00

### Présenté par Florent Hivert et Vincent de Lavenère de la Compagnie Chant de Balles à l’Exploradôme dans le cadre de l’exposition temporaire CircaSciences, La physique en piste. ### Spectacle suivi d’un atelier d’initiation à la jonglerie musicale à 16h15. ### Spectacle tout public. ### L’accès au spectacle est soumis à l’achat d’un billet d’entrée au musée.

Venez découvrir ce que le cirque, le jonglage, les maths, la musique et l’informatique ont en commun dans cette conférence-spectacle ludique et interactive ! Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

