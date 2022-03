Conférence-spectacle et concert autour des « Écrits du silence, mémoires de Dame Hyegyeong », 8 juin 2022, .

Deux soirées exceptionnelles présentées à l’occasion de la parution des « Écrits du silence, mémoires de Dame Hyegyeong » par K-VOX10, Imago et la KNUA.

Mardi 7 juin à 19h

Spectacle-conférence : « Entendre les écrits du silence », les mémoires de Dame Hyegyeong

Entre 1795 et 1806, une vieille dame indigne va rédiger trois longs mémoires pour défendre sa vision de l’histoire la plus incroyable de Joseon : son mari, jeune prince héritier de 25 ans, a été contraint par son père le roi Yeongjo à mourir étouffé dans un coffre à riz ! Comment cette reine sans couronne survivra-t-elle à la Cour, comment parviendra-t-elle à sauver leur jeune fils jusqu’à le placer sur le trône, comment résistera-t-elle à toutes les attaques des clans rivaux ? C’est ce que ce spectacle présentera, à partir de la première traduction en français du texte original intégral (400 pages, éditions IMAGO, Scènes Coréennes), tel qu’établi récemment par le Professeur Jung Byung-sul.

Han Yumi et Hervé Péjaudier, qui ont traduit et commenté cet ouvrage, situeront avec de nombreuses illustrations le parcours de cette femme brisant tous les tabous pour écrire en coréen une autobiographie combattante où la petite et la grande histoire se mêlent si douloureusement.

Isabelle Genlis, comédienne et conteuse, lira en alternance de larges extraits de ce texte, faisant revivre la parole de Dame Hyegyeong, nous permettant de découvrir la force littéraire et émotionnelle de cette vie hors du commun.

Enfin, quatre musiciens traditionnels coréens accompagneront la voix de la comédienne, en interprétant des morceaux de jeong-ak, littéralement « musique correcte », c’est-à-dire la seule autorisée à l’époque à la cour de Joseon. Il s’agira d’étudiants de haut niveau venus directement de l’Université Nationale des Arts de Séoul (KNUA), où ils sont les élèves de la maître Chae Soo-jung, à l’origine du projet musical.

Mercredi 8 juin à 19 h

Concert : « Seong-ak, la singulière beauté des voix coréennes », une journée à Joseon au temps de Dame Hyegyeong



Le second volet de notre hommage à cette reine n’ayant jamais régné sera centré sur la voix, et présentera différentes formes de chants dont la tradition remonte à cette époque, sous deux aspects bien différents : la musique « savante », la seule qui était officiellement autorisée à la cour royale, et la musique « populaire », venue des foires et villages, dont les échos commençaient à franchir les murs de la Cité Interdite… Ces deux genres sont les deux faces très contrastées d’une seule et même pièce, la musique coréenne traditionnelle.

La grande chanteuse Chae Soo-jung, que les habitués du Centre ont pu découvrir l’année dernière, sera entourée de quelques-uns parmi ses plus brillants étudiants et étudiantes de l’Université nationale des Arts de Corée (KNUA). C’est ainsi que cinq chanteurs alterneront pour nous donner un panorama de ces voix multiples de Joseon.

Nous pourrons ainsi confronter d’un côté la musique savante jeong-ak, qui sera accompagnée par les quatre instrumentistes qui auront joué la veille dans la conférence-spectacle, et de l’autre la forme de chant alors émergente, et appelée à l’avenir que l’on sait : le pansori. Et venant se glisser entre ces deux monuments de la musique vocale au temps de Joseon, nous frissonnerons à l’écoute d’un chant chamanique interdit, et nous réjouirons en savourant des chansons populaires minyo, dont la tradition coréenne est si riche, et le public si friand.

Ce concert sera présenté sous forme d’une plongée dans l’époque de Joseon ; le comédien Benjamin Bertocchi nous guidera au long de ce voyage au temps de Dame Hyegyeong, tissant un lien discret entre les différents morceaux, et faisant revivre tout un monde lointain.

Réalisé dans le cadre de la 10e édition du Festival K-Vox à Paris, co-organisé avec l’Université Nationale des Arts de Séoul (KNUA), avec le soutien du LTI Korea (Séoul), ce programme sera également présenté au Centre culturel coréen de Bruxelles les jeudi 2 et vendredi 3 juin.

Les questions concernant le détail du programme peuvent être adressées directement par email au Festival K-Vox : kvoxfestival2022@gmail.com

