Conférence-spectacle : “Comment ça se fait ?” La Réole, 9 mars 2022, La Réole.

Conférence-spectacle : “Comment ça se fait ?” La Réole

2022-03-09 – 2022-03-09

La Réole Gironde La Réole

EUR 0 0 Conférence spectacle ludique et tout terrain sur le processus de création d’un chansigne (forme d’expression artistique poétique qui consiste à exprimer les paroles d’une chanson traduites en langue des signes et au rythme de la musique) et pour répondre à ces questions qui ont jalonnées la création des Zatipiks :

– Comment faire « entendre » la musique à des sourds ?

– Comment faire « entendre le sens » à des entendants quand on enlève les mots ?

– Comment superposer texte, musique, et langue des signes sans noyer le spectateur ?

– Et puis par où commencer ? D’abord le texte ? D’abord le signe ?

– Tout peut-il être dit en langue des signes ?

– Quels instruments de musique utiliser ? Comment les incarner ?

Dans le cadre du Coteac « Au fil de l’eau » 2021/2022

Dès 6 ans

Cie Les Compagnons de Pierre Ménard

Conférence spectacle ludique et tout terrain sur le processus de création d’un chansigne (forme d’expression artistique poétique qui consiste à exprimer les paroles d’une chanson traduites en langue des signes et au rythme de la musique) et pour répondre à ces questions qui ont jalonnées la création des Zatipiks :

– Comment faire « entendre » la musique à des sourds ?

– Comment faire « entendre le sens » à des entendants quand on enlève les mots ?

– Comment superposer texte, musique, et langue des signes sans noyer le spectateur ?

– Et puis par où commencer ? D’abord le texte ? D’abord le signe ?

– Tout peut-il être dit en langue des signes ?

– Quels instruments de musique utiliser ? Comment les incarner ?

Dans le cadre du Coteac « Au fil de l’eau » 2021/2022

Dès 6 ans

Cie Les Compagnons de Pierre Ménard

Conférence spectacle ludique et tout terrain sur le processus de création d’un chansigne (forme d’expression artistique poétique qui consiste à exprimer les paroles d’une chanson traduites en langue des signes et au rythme de la musique) et pour répondre à ces questions qui ont jalonnées la création des Zatipiks :

– Comment faire « entendre » la musique à des sourds ?

– Comment faire « entendre le sens » à des entendants quand on enlève les mots ?

– Comment superposer texte, musique, et langue des signes sans noyer le spectateur ?

– Et puis par où commencer ? D’abord le texte ? D’abord le signe ?

– Tout peut-il être dit en langue des signes ?

– Quels instruments de musique utiliser ? Comment les incarner ?

Dans le cadre du Coteac « Au fil de l’eau » 2021/2022

Dès 6 ans

Cie Les Compagnons de Pierre Ménard

Cie Les Compagnons de Pierre Ménard

La Réole

dernière mise à jour : 2022-03-01 par