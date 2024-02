Conférence spectacle Cerebrum, le faiseur de réalités Salle des Fêtes Vrigne aux Bois, vendredi 17 mai 2024.

Conférence spectacle Cerebrum, le faiseur de réalités Salle des Fêtes Vrigne aux Bois Ardennes

Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ? Lorsqu’on établit une comparaison entre le cerveau humain et l’univers, on découvre des similitudes surprenantes. Par le nombre incalculable des cellules qui le composent et de leurs liaisons, le cerveau est tout aussi impénétrable que l’univers est infini. La grande fascination de l’étude du cerveau repose sur l’espoir qu’y placent les Hommes d’apprendre ainsi ce qu’ils sont et d’aller encore un peu plus loin dans l’exploration de la définition de leur existence. Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, aujourd’hui acteur, Yvain Juillard nous propose, lors d’une conférence-spectacle, d’interroger le fonctionnement de notre cerveau afin de questionner la nature multiple de la réalité. Le cerveau, siège de notre mémoire, de nos perceptions, de notre identité, demeure cet organe à la fois intime, mystérieux car méconnu par la plupart d’entre nous. Ce spectacle, à travers des expériences simples et ludiques, désire transmettre au public les dernières connaissances scientifiques en la matière.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-17

Salle des Fêtes Avenue Voltaire

Vrigne aux Bois 08330 Ardennes Grand Est animation.vab08@wanadoo.fr

