Conférence-spectacle autour de la jonglerie musicale à l’Exploradôme Exploradôme, 16 avril 2022, Vitry-sur-Seine.

Le samedi 16 avril 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit sous condition Spectacle gratuit. Accès soumis à l’achat d’un billet d’entrée au musée

Dans le cadre de notre exposition temporaire CircaSciences, la physique en piste, vous êtes invité·e·s le samedi 16 avril à découvrir ce que le cirque, le jonglage, les maths, la musique et l’informatique ont en commun lors d’une conférence-spectacle ludique et interactive !

Dans le cadre de notre exposition temporaire CircaSciences, la physique en piste

Une conférence-spectacle jonglée en duo mêlant Arts et Sciences

Avec Florent Hivert et Vincent de Lavenère – Cie Chant de Balles

Entre mathématiques, modélisation et informatique, vous allez voir et entendre de la jonglerie comme vous ne l’aviez jamais connue ! Chemin jonglant, vous allez comprendre des mathématiques qui, jusqu’alors, vous semblaient inaccessibles !

Quand le scientifique et le jongleur se rencontrent, pédagogie et spectacle, informatique et jonglerie, combinatoire et musique se rencontrent aussi, pour le bonheur des petit·e·s et des grand·e·s. Quand L’Art et la Science jonglent ensemble, se dévoile un exceptionnel raisonnement pédagogique aux accents mathématiques et artistiques accessibles à tou·te·s.

Ce spectacle sera suivi d’un atelier d’initiation à la jonglerie musicale (de 16h15 à 17h15)

Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine

Contact : http://www.exploradome.fr/jonglerie-musicale-automates-et-combinatoire 0143911620 https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/16-04-spectacle-de-cirque

Cie Chant de Balles Conférence-spectacle