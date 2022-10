Conférence – spectacle, 12 décembre 2022, .

Conférence – spectacle



2022-12-12 18:00:00 – 2022-12-12

622 – 2022 anniversaire des 1400 ans de la disparition de Saint-Valery par Joachims Leyronnas

Joachim Leyronnas, acteur et conteur, incarne le personnage historique de Valery de Leuconay dans un récit théâtral, ponctué par des chants et illustrations sur grand écran. Une découverte originale et pleine de vie du personnage qui donna son nom à notre commune.

Autour du spectacle….

Dans l’atrium, retrouver une exposition historique et venez partager le verre de l’amitié offert à l’issue de la conférence – spectacle pour célébrer ensemble cet anniversaire !

pixabay

dernière mise à jour : 2022-10-17 par