Venez à la rencontre des « diggers » et écouter quelques raretés sur un système son audiophile. Plus qu’un concert, vivez une expérience entre passionnés de musique… Ils sont une poignée de mélomanes à sillonner la planète à la recherche de pépites musicales, de vinyles oubliés au fin fond d’échoppes ou autres hangars abandonnés. On les appelle les “diggers”. Ils sont DJ, compositeurs, directeurs de labels, directeurs artistiques ou simples passionnés, à l’origine de belles histoires et parfois aussi de samples devenus mondialement connus. Mais qui sont donc ces orpailleurs du son ? Venez à la rencontre de Victor Kiswell et Futuro Pelo, les chasseurs de vinyles, et écoutez ensemble quelques raretés sur un système son audiophile. MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/sonorium-tourisme-musical-rencontre-avec-des-chasseurs-de-disques/

