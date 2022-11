CONFERENCE: SOIRÉE DÉCOUVERTE SUR L’IRIDOLOGIE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CONFERENCE: SOIRÉE DÉCOUVERTE SUR L’IRIDOLOGIE Épinal, 5 janvier 2023, Épinal. CONFERENCE: SOIRÉE DÉCOUVERTE SUR L’IRIDOLOGIE

30 RUE DES SOUPIRS MJC SAVOURET Épinal Vosges MJC SAVOURET 30 RUE DES SOUPIRS

2023-01-05 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-05 22:00:00 22:00:00

MJC SAVOURET 30 RUE DES SOUPIRS

Épinal

Vosges Épinal Nouvelle date pour la soirée découverte iridologie

Sur inscription par mail : mjc.epinal@wanadoo.fr +33 3 29 82 12 59 http://mjcepinal.com/ MJC SAVOURET 30 RUE DES SOUPIRS Épinal

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges MJC SAVOURET 30 RUE DES SOUPIRS Ville Épinal lieuville MJC SAVOURET 30 RUE DES SOUPIRS Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

CONFERENCE: SOIRÉE DÉCOUVERTE SUR L’IRIDOLOGIE Épinal 2023-01-05 was last modified: by CONFERENCE: SOIRÉE DÉCOUVERTE SUR L’IRIDOLOGIE Épinal Épinal 5 janvier 2023 30 RUE DES SOUPIRS MJC SAVOURET Épinal Vosges Épinal Vosges

Épinal Vosges