[Conférence] Simon Hantaï par Philippe Clochepin Varengeville-sur-Mer, 25 février 2023, Varengeville-sur-Mer .

[Conférence] Simon Hantaï par Philippe Clochepin

Mairie Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

2023-02-25 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-25

Varengeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Venez découvrir cette conférence en paroles et en images sur le peintre Simon Hantaï, présentée par Philippe Clochepin.

Simon Hantaï est né en décembre 1922 à Bia en Hongrie et est décédé en septembre 2008 à Paris à l’âge de 85 ans. Après avoir suivi un enseignement artistique à l’École des Beaux-Arts de Budapest, le jeune homme décide en 1948 de s’installer à Paris. Il décide ainsi fréquenter les musées et les galeries et côtoyer plusieurs peintres de renom. En 1952, il découvre d’ailleurs André Breton qui va préfacer sa première exposition à la galerie l’Étoile scellée. Au terme de sa carrière, Simon Hantaï deviendra une figure majeure de l’abstraction.

