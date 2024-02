Conférence Silence dans les champs Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer, mardi 11 juin 2024.

Conférence Silence dans les champs Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Fils de paysans bretons, Nicolas Legendre est journaliste indépendant. Il collabore notamment au Monde, à Géo et à la revue XXI. Il a publié en 2023 Silence dans les champs (Arthaud), enquête choc sur le complexe agro-industriel breton.

Auteur d’une enquête retentissante sur le complexe agro-industriel breton, Nicolas Legendre évoquera la façon dont l’agriculture « moderne » a transformé les lieux et les âmes, en Bretagne comme ailleurs, depuis les années 1960. Il analysera la « rançon du succès » agro-industriel disparition des paysans, altération des paysages et des écosystèmes, fuite en avant économique et financière. Il expliquera enfin la genèse, les difficultés et les répercussions d’une enquête qui l’a amené, durant sept ans, à effectuer près de 300 entretiens et à visiter une trentaine de fermes dans toute la Bretagne.

Nicolas Legendre nous présentera son vécu au travers de son ouvrage « Silence dans les Champs », une enquête de 10 ans sur l’écosystème agricole breton…

Réservation par mail utlsudgoelo22@gmail.com en mentionnant Nom Prénom téléphone ; prévoir un chèque de 10 € à l’ordre de UTL Sud Goëlo à remettre à l’entrée de la conférence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 14:30:00

fin : 2024-06-11

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne utlsudgoelo22@gmail.com

L’événement Conférence Silence dans les champs Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-19 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme