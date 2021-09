Paris Lafayette Anticipations île de France, Paris Conférence-sieste avec Emma Bigé & Antonija Livingstone Lafayette Anticipations Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du 25 au 26 septembre 2021

samedi de 16h15 à 17h15

et dimanche de 15h à 16h

et dimanche de 17h30 à 18h30

payant

Danser, tomber, toucher, dormir, écouter, épouser un mouvement, naître, mourir, nager. Tous ces verbes ont ceci de commun qu'ils ne se disent, en grec et en sanskrit, ni à l'actif, ni au passif, mais sur un autre mode : le moyen. Le moyen dit quelque chose comme : tout toucher est un être-touché, toute naissance est quelque chose que je fais et qui m'arrive, toute nage est à la fois une brasse et un se-laisser-porter-par- l'eau. La danse fait partie de ces gestes moyens, par lesquels je ne sais jamais tout à fait au sujet de qui ça se dit.

