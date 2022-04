CONFÉRENCE “SI GILLES DE RAIS NE M’ÉTAIT PAS CONTÉ : L’HISTOIRE FACE AUX LÉGENDES” Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Conférence de Mr Emmanuel Leduc. Connait-on l’histoire de Gilles de Rais ? Personnage défiguré par les aspects légendaires, colportés par la tradition orale ou par les écrivains en quête de sensationnel. L’objet de la conférence est de faire le tri entre légendes et réalité de l’énigmatique baron de Rais. Pas de réservation, entrée libre. genealogiebrevinoise@gmail.com Conférence de Mr Emmanuel Leduc. Connait-on l’histoire de Gilles de Rais ? Personnage défiguré par les aspects légendaires, colportés par la tradition orale ou par les écrivains en quête de sensationnel. L’objet de la conférence est de faire le tri entre légendes et réalité de l’énigmatique baron de Rais. Pas de réservation, entrée libre. Amphithéâtre du casino 55 boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

