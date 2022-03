Conférence: Shifiting – Katinka Bock Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le samedi 16 avril à 18:00

Exposée en plein air pendant trois ans avant d’être cuite et d’acquérir ainsi une forme stable, l’œuvre Shifting de Katinka Bock évoque l’action du temps et des éléments naturels sur la matière. A l’occasion de l’inauguration de sa présentation au musée, Leïla Couradin, critique d’art et connaisseuse de l’œuvre de l’artiste, nous emmène à la découverte de son univers. Entre patrimoine et création contemporaine, choc temporel garanti ! En partenariat avec le Centre d’Art Contemporain – Parc Saint-Léger et le Fonds Régional d’Art Contemporain de Bourgogne-Franche-Comté.

Gratuit sur inscription

A l'occasion de l'inauguration de sa présentation au musée, Leïla Couradin, critique d'art et connaisseuse de l'œuvre de l'artiste, nous emmène à la découverte de son univers. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers

2022-04-16T18:00:00 2022-04-16T19:00:00

