Conférence SHAAPT Louis XI, Thouars et quelques compères locaux Salle de l’auditorium Thouars, lundi 12 février 2024.

Didier GUILLOIS, membre de la SHAAPT, animera une conférence retraçant le parcours de Louis XI, roi à l’esprit retors, machiavélique et cruel qui a surtout marqué l’histoire locale pour sa reprise de la vicomté de Thouars.

Couronné le 18 août 1461, à Reims, à l’âge de 38 ans, Louis XI laisse l’image d’un roi à l’esprit retors, machiavélique et cruel. L’Histoire n’a retenu que ses cages en fer et son long combat contre le duc de Bourgogne et les grands vassaux du royaume. sans doute mérite-t-il mieux que cela. Artisan du redressement national, il achète la paix à l’Angleterre, mettant fin à la guerre de Cent ans. il sera également l’un des acteurs majeurs de la reprise de la vicomté de Thouars, avec la complicité de personnalités locales telles Louis Tyndo, Philippe de Commynes ou encore le seigneur de Bressuire.

Par Didier GUILLOIS, membre de la SHAAPT

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 20:30:00

fin : 2024-02-12

Salle de l’auditorium Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@shaapt.fr

