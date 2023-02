Conférence SHAAPT : Les vicomtes de Thouars et la défense de Noirmoutier au XVIè siècle Salle de l’auditorium Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Conférence SHAAPT : Les vicomtes de Thouars et la défense de Noirmoutier au XVIè siècle
Salle de l'auditorium, 24 avril 2023, Thouars
Rond-Point du 19 Mars 1962
Salle de l'auditorium
Thouars

2023-04-24 20:30:00 – 2023-04-24

Deux-Sevres 3 EUR Les vicomtes et les vicomtesses de Thouars ont joué un rôle important dans la défense des côtes atlantiques contre les Espagnols tout au long du XVIe siècle, notamment depuis l’île de Noirmoutier. Le chartrier de Thouars contient de précieux documents sur cette politique défensive dirigée par les seigneurs de La Trémoïlle, dont Louise Borgia, duchesse de Valentinois, petite-fille du pape Alexandre VI et épouse de Louis II de La Trémoïlle.

Par Bernard PÉNISSON, agrégé d’histoire Bernard PÉNISSON, agrégé d’histoire animera une conférence retraçant l’histoire des vicomtes de Thouars et leur rôle dans la défense des côtes atlantiques contre les espagnols depuis l’île de Noirmoutier. Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais

